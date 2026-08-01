Ascenso de las temperaturas, especialmente en Álava, este domingo en Euskadi

Archivo - Sol en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada de ambiente soleado y ascenso de las temperaturas.

Las temperaturas subirán de forma más notable en la mitad sur, donde se pueden superar los 30 ºC. En la costa las máximas se quedarán por debajo de ese valor.

Cielos poco nubosos, con algunas nubes bajas de madrugada y primeras horas y nubes altas por la tarde. El viento soplará con un toque de componente sur por la mañana, y tenderá a noroeste por la tarde, con algunas rachas fuertes en Álava.