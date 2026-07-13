Ascenso de las temperaturas, con más de 35 grados en puntos del interior, este martes en Euskadi

Jornada de calor - EUROPA PRESS

BILBAO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi una jornada en la que volverán a subir las temperaturas. El ascenso será más importante en todo el interior, donde en algunas zonas se superarán los 35 ºC.

En el litoral el ascenso será más ligero. Cielos, en general, poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en la mitad norte, especialmente en el litoral y a primeras y últimas horas. Viento de componente sur en el interior y del norte en el litoral, girando a noroeste por la noche.