Archivo - Algunas nubes sobre Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi ascenso de las temperaturas máximas y ratos soleados. Comenzará la jornada con frío y nieblas, sin descartar heladas débiles en puntos del interior.

A medida que avance el día, las temperaturas irán recuperándose y las máximas rondarán los 15-16 ºC cerca de la costa y los 11-13 ºC en el interior. Durante la mañana se alternarán las nubes con los claros.

En las horas centrales aumentará la nubosidad, sobre todo cerca del litoral y no se descarta que llovizne un poco, sobre todo en el nordeste. Por la tarde en el interior predominarán los ratos soleados. El viento será flojo y variable, con predominio del sur en el interior.