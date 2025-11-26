Ascenso de temperaturas y probabilidad baja de lluvia, este jueves en Euskadi

Cielos con nubes en la costa de Bizkaia - EUROPA PRESS

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi una clara mejoría del tiempo, con ascenso de las temperaturas y apertura de claros.

La probabilidad de lluvia bajará, pudiendo caer algunas gotas de manera puntual, pero de poca importancia. Además, se espera apertura de claros, sobre todo en la mitad sur, y el viento será flojo.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 11-14 grados y las mínimas se moverán entre los 3 grados del interior y los 7-9 grados en la costa.