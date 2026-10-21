Asensio defiende que la contaminación marina "no conoce fronteras" y exige una "respuesta compartida"

Presentación en Naturklima los resultados del proyecto europeo BluePoint - DFG

SAN SEBASTIÁN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha destacado que la contaminación marina "no conoce fronteras" y ha exigido una "respuesta compartida". "La colaboración entre administraciones, empresas y centros tecnológicos nos permite convertir el conocimiento en soluciones para proteger nuestros mares y abrir nuevas oportunidades económicas vinculadas a la circularidad", ha defendido.

El departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado este miércoles en Naturklima los resultados del proyecto europeo BluePoint, una iniciativa que ha combinado innovación tecnológica, apoyo a proyectos empresariales y cooperación entre territorios para abordar la contaminación por plásticos marinos.

Liderado por la Diputación junto a otros 12 socios del Arco Atlántico, BluePoint ha contado con un presupuesto de más de 3,3 millones de euros, cofinanciado en un 75% por el programa Interreg Espacio Atlántico, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El proyecto ha trabajado sobre las distintas etapas de la cadena de valor de los plásticos marinos, desde la prevención y la detección de los residuos hasta su recogida, clasificación, reciclaje y transformación en nuevos productos.

Para ello, ha conectado el conocimiento de universidades y centros tecnológicos con la capacidad de las empresas y la participación de las administraciones y los agentes sociales.

En su intervención, Asensio ha subrayado que la prioridad es evitar que los residuos lleguen al medio natural, al tiempo que se desarrollan respuestas para los que ya están presentes en los ecosistemas. "Las instituciones públicas debemos acompañar la innovación y facilitar que estas soluciones puedan aplicarse a mayor escala, proteger el litoral es una responsabilidad colectiva y una condición para el futuro de las actividades económicas vinculadas al mar", ha señalado.

CUATRO PILOTOS

Uno de los principales ejes de BluePoint ha sido el desarrollo de cuatro pilotos tecnológicos complementarios, que han permitido ensayar soluciones para recuperar los residuos y aprovecharlos como materia prima.

El primero se ha centrado en la detección y geolocalización de resiudos marinos. La Universidad de Limerick (Irlanda) ha desarrollado un sistema de detección de plásticos marinos basado en drones y tecnologías de observación. La información se complementa con el registro de la ubicación de los residuos en una aplicación de 'geocaching', que facilita su localización sobre el terreno y ayuda a orientar las actuaciones de recogida.

El segundo es la clasificación de materiales. La escuela de ingeniería ESTIA, en Bidart (Francia), ha puesto a punto una cadena de clasificación robotizada para mejorar la identificación y separación de los distintos tipos de plástico, un paso necesario para facilitar su posterior reciclaje y valorización.

El tercer piloto se ha centrado en el desarrollo de productos ecológicos a partir del plástico marino reciclado. El Centro de Valorización de Residuos (CVR), en Portugal, ha explorado nuevas aplicaciones del plástico marino recuperado mediante reciclaje mecánico y su utilización en impresión 3D.

Este trabajo ha dado lugar a seis ecoproductos: papeleras para playas, una zona de juegos interactiva tejida con redes de pesca desechadas, una embarcación para recoger plásticos, una carcasa para drones, coral artificial y gafas deportivas.

El cuarto ha abordado la producción de filamentos para impresión 3D. La Atlantic Technological University (ATU), en Irlanda, ha desarrollado un proceso piloto para producir filamentos de impresión 3D a partir de residuos plásticos marinos. El trabajo ha incluido la caracterización de los materiales, la evaluación de su procesabilidad y el ajuste de los parámetros de extrusión e impresión para obtener las propiedades y el rendimiento necesarios.

INICIATIVAS Y HERRAMIENTAS

BluePoint ha impulsado y acompañado además a 23 iniciativas vinculadas a la economía circular azul mediante un proceso de aceleración dirigido a apoyar su desarrollo, reforzar sus capacidades e identificar oportunidades de colaboración.

Este trabajo se ha complementado con el desarrollo de herramientas y recursos de apoyo, como la plataforma Road2Blue, que reúne el conocimiento, los activos y los recursos generados durante el proyecto. Incluye una herramienta digital de diagnóstico y diseño de hojas de ruta para identificar oportunidades en la cadena de valor de los plásticos marinos.

Asimismo, la plataforma alberga tres módulos formativos sobre soluciones tecnológicas, modelos de negocio y marco regulatorio del reciclaje de estos residuos. El objetivo es facilitar que los conocimientos adquiridos durante el proyecto puedan seguir siendo utilizados por empresas, entidades y profesionales.

En el ámbito de las políticas públicas, tres de los socios del proyecto -Gipuzkoa, Cantabria y Asturias- han elaborado conjuntamente un Libro Blanco para la valorización de los residuos plásticos marinos, que recoge conocimiento y recomendaciones para orientar la actuación de las administraciones.

En Gipuzkoa, una de las principales vías de continuidad del proyecto es GK Kantauri Itsasoa, el clúster de economía circular azul impulsado por el Departamento de Sostenibilidad. Este espacio de colaboración reúne a agentes vinculados al mar para compartir conocimiento, favorecer la innovación y desarrollar proyectos conjuntos.

Su consolidación permitirá mantener las relaciones creadas durante BluePoint y "seguir trabajando sobre las oportunidades identificadas, conectando la protección de los ecosistemas marinos con el desarrollo de nuevas actividades económicas".

La creación de esta alianza se ha acompañado de acciones de sensibilización y de la creación de la figura de los Blue Ambassadors, que promueve "la implicación de los agentes marítimos en la prevención de las basuras marinas" y cuenta ya con más de 40 agentes en el conjunto del Arco Atlántico.