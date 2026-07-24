El asfaltado de la calle Cuadrilla de Vitoria obliga a realizar cortes de tráfico entre el 27 y el 31 de julio

Calle Cuadrilla de Vitoria - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reforma de la calle Cuadrilla de Vitoria de la capital alavesa entran la próxima semana en una nueva fase con los trabajos de asfaltado, que obligarán a realizar varios cortes de tráfico entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio.

El Ayuntamiento ha informado que durante esos días permanecerán cortados el acceso a Cuadrilla de Vitoria desde Portal de Arriaga y la entrada a la calle desde Reyes de Navarra. Las obras consistirán en el fresado, asfaltado y posterior pintado de la calzada.

Las afecciones obligarán también a modificar temporalmente el recorrido de una línea de TUVISA, aunque no se verá afectada ninguna parada.

Asimismo, los cuatro vados ubicados en el ámbito de actuación dispondrán de un itinerario alternativo de entrada y salida, que ya ha sido comunicado previamente a las personas usuarias mediante avisos en los portales y accesos a los garajes, además de quedar debidamente señalizado.