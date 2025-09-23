Asociación contra el Cáncer celebra este miércoles en Bilbao una acción para "concienciar y activar" a la ciudadanía

BILBAO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación contra el Cáncer celebrará en Bilbao este miércoles, 'Día Mundial de la Investigación en Cáncer, una acción en la calle para "concienciar y activar" a la ciudadanía en favor de la investigación de esta enfermedad. La asociación desarrolla, en la actualidad, 'Patient Advocacy', un proyecto pionero, que tiene como objetivo incorporar la voz de los pacientes y familiares en la investigación en cáncer.

En un comunicado, la asociación ha afirmado que "centrar la investigación oncológica en la persona con cáncer" significa también "incorporar su voz a los procesos de evaluación de proyectos de investigación en cáncer para que los investigadoras cuenten con sus opiniones y recomendaciones".

Con esta idea, ha impulsado 'Patient Advocacy', "un programa pionero" que será presentada en el marco del Día Mundial de la Investigación en Cáncer y que "busca ofrecer una visión más real y cercana de las necesidades clínicas de las personas con cáncer".

La asociación considera que el programa "refuerza su papel como actores clave en la toma de decisiones dentro de la investigación" y promueve la idea de que "pueden cocrear soluciones médicas adaptadas a sus necesidades".

Según ha explicado, la investigación, "con enfoque centrado en la persona con cáncer", tiene "un impacto directo en salud pública", ya que "influye en el diseño de tratamientos, políticas sanitarias y estrategias de prevención y responde a una tendencia global hacia una investigación médica más inclusiva y colaborativa".

En su opinión, "solo avanzando hacia una investigación centrada en el paciente" se podrá alcanzar el objetivo de superar el 70% de supervivencia en 2030, y generar "un impacto real en la calidad de vida de las personas".

En la actualidad, el programa cuenta con más de 30 personas con cáncer procedentes de once provincias. En concreto, participan activamente en seis convocatorias de ayudas, entre las que se encuentran las Ayudas ATTRACT, destinadas a fomentar las redes internacionales de desarrollo de fármacos contra cánceres poco frecuentes, y las Ayudas Cátedras AECC, enfocadas en "avanzar en la humanización del cáncer". En Bizkaia, este programa está en marcha desde hace tres años, con la participación de cinco personas.

La Asociación Contra el Cáncer es la mayor red de investigación del cáncer en el conjunto nacional, apoya a más de 2.300 investigadoras e investigadores de 146 centros de investigación, ubicados en 38 provincias, y trabaja "en todas las fases de desarrollo de la enfermedad, desde la prevención hasta la metástasis".

Durante 2024 se han conseguido un total de 366 avances en investigación contra el cáncer, "lo que supone un resultado al día". En la actualidad, apoya un total de 27 ensayos clínicos, de los que el 33% son internacionales. En Bizkaia existen 35 proyectos en desarrollo de 10 centros de investigación, por valor de más de siete millones de euros.

En el marco del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, la Asociación en Bizkaia ha organizado varias actividades en el mes de septiembre bajo el lema "La investigación en cáncer se traduce en más vida".

En este contexto, el pasado viernes, 19 de septiembre, "con el objetivo de generar espacios de reflexión y aprendizaje en torno a la investigación oncológica", se desarrolló una sesión de intercambio entre pacientes, familiares, voluntariado, 'patient advocate' (defemsor del paciente) y personas investigadoras con una ayuda de la Asociación adjudicada en 2024 y profesionales de la Asociación.

Además, este martes ha participado, junto a un 'defensor del paciente' en el evento World Cancer Research Day 2025, organizado en Salamanca, que este año "ha puesto el foco en el papel fundamental de la participación de pacientes en la investigación en cáncer", bajo el lema "la investigación en cáncer nos necesita a todos y a todas".

ACCIÓN DE CALLE

Este miércoles, 24 de septiembre, se llevará a cabo una acción de calle desde las 11.00 horas, en la Plaza Bizkaia de Bilbao, con el objetivo de "concienciar y activar a la ciudadanía en torno a la investigación en cáncer".

La acción se llevará a cabo también en Amorebieta-Etxano, el 25 de septiembre, en Bermeo el 26 de septiembre y en Balmaseda el 30 del mismo mes.

Entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre, se desarrollarán visitas a varios centros de investigación en cáncer de Bizkaia junto con pacientes, familiares, voluntariado y profesionales de la Asociación.

Las visitas, de aproximadamente dos horas, se realizarán al Centro Vasco Transfusiones y Tejidos Humanos, Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias - CIC bioGUNE, a la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), el Instituto de Investigación Sanitaria Biobizkaia y al Centro Tecnológico en Innovación Marina y Alimentaria - AZTI.