Asociación WITAM y el Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi se unen para impulsar una movilidad más igualitaria

SAN SEBASTIÁN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación WITAM (Women in Transport and Mobility) y el Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de establecer un marco estable de cooperación para el desarrollo de iniciativas conjuntas en el ámbito del transporte e impulsar una movilidad más igualitaria.

El acuerdo, suscrito por Eduardo Lasa, presidente del Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi, y Noemí Vaquero, vicepresidenta de WITAM, refuerza el compromiso de ambas entidades con "la mejora de la competitividad del sector a través de la colaboración, la innovación y la formación, incorporando de forma transversal la perspectiva de género".

El convenio establece cuatro líneas principales de trabajo. Por un lado, el fomento de la formación e interés de las nuevas generaciones en el sector, especialmente de las mujeres jóvenes. Por otro, la promoción de planes de movilidad al trabajo, incluyendo un enfoque de género.

Junto a ello, incluye el impulso de la adopción de planes de igualdad en las empresas y, por último, la mejora de la imagen del sector, "visibilizando su valor estratégico y su papel clave en la transición hacia una movilidad más sostenible y equitativa", han explicado desde el clúster vasco.

Asimismo, el acuerdo contempla la colaboración en áreas como la movilidad sostenible, la movilidad conectada y la logística urbana, ámbitos considerados "prioritarios" para "afrontar los retos actuales y futuros" del sector.

Con una vigencia inicial de dos años, prorrogables automáticamente, el convenio prevé la creación de una comisión de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos y coordinar las acciones conjuntas que se desarrollen en el marco de esta alianza.