Aspanogi invita a "revisar" la forma de hablar del cáncer infantil y adolescente

Rueda de prensa de Aspanogi - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Familias de Menores con Cáncer de Gipuzkoa, Aspanogi, invita en el mes de septiembre, de Sensibilización del Cáncer Infantil, a "revisar" la forma de hablar del cáncer infantil y adolescente", porque "las palabras no cambian un diagnóstico, pero sí pueden acompañar".

Aspanogi, miembro de la FEFCI y cuya misión es mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con cáncer y de sus familias, atendiendo sus necesidades desde el momento en el que se comunica el diagnóstico, ha presentado este jueves en rueda de prensa su campaña de sensibilización de este año.

En la comparecencia han participado la segunda teniente de diputada general y diputada de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña; la concejal donostiarra de Servicios Sociales, Marije Idoeta; la trabajadora social de Aspanogi, Nekane Lekuona, y la vicepresidenta de la asociación, Laura Hueso.

Peña ha señalado que este año, bajo el lema 'Porque las palabras no cambian un diagnóstico, pero sí pueden acompañar', la asociación propone "reflexionar sobre las palabras que utilizamos, los mensajes que transmitimos y el efecto que nuestra forma de comunicarnos puede tener en quienes atraviesan un proceso de enfermedad".

La diputada foral ha afirmado que "no hay una forma única de vivir un proceso de enfermedad" y tampoco una "respuesta única", por lo que ha recomendado "ver si se respetan los tiempos, acompañar desde el respeto y ver qué necesita" la otra persona en lugar de "presuponer de antemano cómo debería sentarse". "A veces el silencio también cuida y acompaña", ha añadido.

Por su parte, Idoeta también ha incidido en la importancia de las palabras para "acompañar y cuidar". "Donostia es una ciudad que cuida y cuidar es también prestar atención a cómo hablamos y escuchamos", ha señalado.

Por su parte, Hueso ha subrayado que la narrativa "es muy importante" y "no se trata de prohibir palabras o determinar qué se tiene que decir", porque, "a veces con el silencio o acompañar es suficiente". Así, ha explicado que palabras "bélicas, de lucha, no representan a todos" y, por eso, hay que "escuchar, preguntar y atender a cómo es cada familia o no decir nada y acompañar".

Lekuona ha apuntado que Aspanogi "quiere abrir una nueva conversación dirigida a las familias, los medios de comunicación, las instituciones, la comunidad educativa y el conjunto de la ciudadanía. La forma de hablar también acompaña Los niños, niñas y adolescentes con cáncer no se reducen a un diagnóstico".

LAZO DORADO

Por otra parte, ha informado de que durante el Mes de Sensibilización, distintos ayuntamientos de Gipuzkoa, como el de San Sebastián, y la Diputación colocarán las pancartas de Aspanogi con el lazo dorado, que simboliza la sensibilización con el cáncer infantil y juvenil, en sus edificios y espacios más emblemáticos.

"Encontrar el lazo dorado en espacios públicos cotidianos recuerda que la realidad de los niños, niñas y adolescentes con cáncer y de sus familias concierne a toda la comunidad", ha apuntado. Además, grupos y colectivos colaborarán todo el mes con la asociación para extender el mensaje de sensibilización por distintos puntos de Gipuzkoa y se ofrecerán actividades infantiles.

También se ha enviado una circular a los centros escolares que quieran acoger charlas de sensibilización de la Asociación, el pasado día 5 hubo un concierto solidario a cargo de Radio Rebelde en Lasarte-Oria y el próximo 26 de septiembre se desarrollará un paseo para niños y jóvenes con cáncer y sus familias en Barco Dragón por el río Urumea, entre otras actividades.

Lekuona ha incidido en que el cáncer infantil y adolescente engloba un conjunto de enfermedades "poco frecuentes" y, por ello, "sigue siendo una realidad desconocida para una parte importante de la sociedad", mientras que su diagnóstico "transforma la vida cotidiana, las relaciones, el trabajo, la escuela, el ocio y la organización de toda la familia". Por este motivo, "la sensibilización no debe terminar en septiembre, sino prolongarse todo el año", ha defendido.