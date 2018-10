La Aste Nagusia bilbaína se cierra con una participación de 1,5 millones de personas, 200.000 más que en 2017

Publicado 26/08/2018 13:40:47 CET

Aburto hace un balance "muy positivo" porque todo ha funcionado "a las mil maravillas", con la única "pega" de cuatro denuncias por tocamientos

BILBAO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Aste Nagusia de Bilbao se cerrará este domingo con una participación de 1,5 millones de personas, 200.000 más que el pasado año y un balance "muy positivo", según ha destacado el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que ha destacado que la única "pega" han sido las cuatro denuncias por tocamientos a mujeres.

Aburto ha realizado este primer balance de las fiestas en el Museo Vasco, donde se ha realizado la entrega de premios del concurso de fuegos artificiales de estas fiestas.

El alcalde ha destacado que se está "llegando al final" ya que esta noche se pondrá punto final a esta Aste Nagusia en el que las "cosas han funcionado a las mil maravillas". Por ello, ha querido felicitar a los bilbaínos "por haber tomado las calles de Bilbao en un ambiente de alegría y convivencia" y agradecer que mayoritariamente lo hayan hecho "de buenas maneras" para que la convivencia "haya sido la auténtica protagonista"

Además, ha subrayado que se ha hecho manteniendo las señas de identidad. Aburto ha destacado que estos días ha habido "variedad, calidad, una participación extraordinaria, igualdad y tranquilidad en todos de cada uno de los eventos". "Una seña de identidad que nos acompaña desde hace 40 años en los que las fiestas han ido evolucionando pero la seña de identidad no ha cambiado", ha manifestado.

PARTICIPACIÓN

El alcalde ha señalado que esta Aste Nagusia ha contado con la participación de 1,5 millones de personas, 200.000 más que en la pasada edición, en la que la cifra fue 1,3 millones.

Según los datos aportados, 500.000 personas han participado en los diversos eventos musicales y, en concreto, ha habido dos eventos que han contado con una participación de 100.000 personas, el desfile de la Ballena y el espectáculo pirotécnico musical de la pasada noche.

También ha destacado que el Txikigune ha registrado una participación de 140.000 personas y ha indicado que los niños son "cada vez más protagonistas de las fiestas". Por su parte, las bilbainadas y los conciertos de la Banda Municipal han congregado a 20.000 personas.

Aburto ha señalado que el "escenario más importante" han sido las calles de la ciudad, que se han llenado de bilbaínos y de "mucha gente que ha venido a vernos de diversos lugares tanto del Estado como del extranjero". "Por eso también creo que debemos felicitarnos", ha añadido.

El alcalde ha aprovechado el balance para agradecer el trabajo que realizan cada día las Brigadas de limpieza para que la ciudad amanezca "con olor a limón y limpia", así como el que han desarrollado cada noche la Policía Municipal.

Aburto ha indicado que se ha visto "más policía" en la Aste Nagusia y les ha agradecido su labor por "velar de la seguridad y cuidar nuestras espaldas" porque han contribuido a que la gente se sienta "más segura".

"PEGA"

El alcalde ha señalado que estas fiestas solo ha habido "una pega, por desgracia, la de siempre" y es que finalmente se han contabilizado cuatro denuncias por tocamientos a mujeres. En concreto, tres fueron en el recinto festivo y una fuera y, por estos hechos, se ha producido un detenido esta noche, cuando se ha registrado uno de los casos.

Aburto ha afirmado que hay que decir "con toda la rotundidad y contundencia" que "no es no" y hay que, aunque las instituciones son las "principales responsables", se debe lograr entre todos que las mujeres de Bilbao y en Bilbao "puedan sentirse libres", por lo que ha apelado a la labor de toda la ciudadanía. "Ese es nuestro gran reto", ha asegurado.

Ante la denuncia de Bilboko Konpartsak de "militarización" y "excesiva presencia policial" en el recinto festivo, Aburto ha señalado que se ha hecho "un gran esfuerzo" porque el "gran objetivo" era que las fiestas fueran "seguras" y, por ello, se diseñó un dispositivo policial "en consonancia con lo que el conjunto de las fuerzas políticas habían decidido en el pacto por la seguridad".

El alcalde ha señalado que la presencia policial en las fiestas es "realmente importante" y, si el recinto festivo ha sido "más seguro", ha sido fundamentalmente por "la presencia y la profesionalidad de la Policía Municipal".

Por ello, cree que este "no es un tema para jugar". "Hablar de militarización es una broma de muy mal gusto. La Policía Municipal de Bilbao son personas de este pueblo, que están al servicio de este pueblo y lo están cada día y, en algunos casos, arriesgando su físico", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que "no ha oído nada" a Bilboko Konpartsak sobre la agresión que sufrió un Policía Municipal durante las fiestas. "Pero no importa, la Policía Municipal, lo más importante es que tiene el respaldo, no sólo del alcalde y del Ayuntamiento, sino de la gente. Han sido muchas las personas que se me han acercado para decirme muchas gracias por la presencia de la Policía Municipal. Eso quiere decir que vamos por el buen camino", ha agregado.

Por último, Aburto ha señalado que ahora hay que empezar a pensar en la siguiente Aste Nagusia pero "desde un sentimiento de satisfacción" de que en este año en el que Bilbao es "mejor ciudad europea de 2018", la ciudad se ha convertido en un "referente internacional" y ha ofrecido "la mejor oferta de cultura y ocio del Sur de Europa y gratuita".