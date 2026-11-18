SAN SEBASTIÁN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación de víctimas del amianto de Euskadi, Asviamie, se concentrará este jueves en San Sebastián en apoyo al recargo del 30% impuesto a la empresa Fudike SLU por "falta de medidas de seguridad frente a sustancias cancerígenas".

En un comunicado, Asviamie ha indicado que este jueves se juzgará en el Juzgado de lo Social número 2 de San Sebastián la demanda presentada por Fudike SLU contra la Resolución del INSS de 26 de agosto de 2024, que condenó a la empresa al pago de un recargo del 30% de las prestaciones de enfermedad profesional por "falta de medidas de seguridad con el amianto y otras sustancias cancerígenas y causa del adenocarcinoma pulmonar y el fallecimiento de José M.M.A., vecino de Andoain, que trabajó en Fundiciones Tellería entre 1973 y 1992, posteriormente, en la sucesora Fudike".

Asviamie ha explicado que Fundiciones Tellería fue adquirida por Fudike, continuando su actividad en la planta de Tolosa, y en 2010, Fudike SLU fue adquirida por Fundiciones La Estanda.

Además, la asociación ha indicado que, según Informe del Hospital Donostia de septiembre de 2016 a. José M.M. le diagnosticaron un adenocarcinoma pulmonar y el 8 de octubre de 2021 el Juzgado de lo Social número 2 de San Sebastián declaró qué las prestaciones derivadas de su fallecimiento eran derivadas de enfermedad profesional, sentencia que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Desde Asviamie han incidido en que Inspección de Trabajo emitió informe en el que concluye que "no consta que la empresa Fudike cumpliese con las obligaciones exigidas por la legislación vigente en materia preventiva".

La concentración de la asociación tendrá lugar a partir de las 08.45 horas frente a los juzgados de San Sebastián en contra del recurso de Fudike a la resolución del INSS, que le impuso "un recargo del 30% por falta de medidas de seguridad con el Amianto y la Sílice, como sustancias cancerígenas".