Atendidas cuatro personas debido a las altas temperaturas en Euskadi

Archivo - Bañistas se refrescan en la playa de Orio (Gipuzkoa) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias de Osakidetza ha atendido este domingo, hasta las siete de la tarde, a cuatro personas debido a las altas temperaturas que registran en Euskadi. Todas ellas han sido trasladadas al hospital en ambulancias, según datos del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Tres de las personas que han precisado asistencia por el calor se encontraban en Álava y el otro caso corresponde al territorio de Gipuzkoa. Las edades de las personas atendidas van desde los 11 hasta los 70 años, y los síntomas más destacados han sido mareos, desmayos y fatiga.

Desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco han recordado la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2025, dirigido a prevenir y reducir el impacto del exceso de temperatura en la salud de la población durante los meses más calurosos del año, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

Actualizado con parámetros revisados este año, el plan presta especial atención a la población de riesgo, los menores de 4 años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas que realizan actividad física en exteriores.

Del mismo modo, se recomienda contactar con frecuencia con las personas mayores que vivan solas y no dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado y cerrado, especialmente en las horas centrales del día.