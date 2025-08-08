Atendidas cuatro personas en Euskadi afectadas por el calor

BILBAO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias de Osakidetza ha atendido a cuatro personas, hasta las siete de la tarde de este viernes, a consecuencia de las altas temperaturas que se han registrado en Euskadi. Una de ellas ha tenido que ser trasladada en ambulancia al hospital, según los datos que han ofrecido desde el Departamento de Salud del Gobierno vasco.

En concreto, tres de las personas que han tenido que ser atendidas debido al calor se encontraba en Bizkaia y otra en Gipuzkoa. Sus edades oscilan entre los 34 y los 89 años y los síntomas más destacados han sido mareos, desmayos y fatiga.

Una de las personas afectadas por las altas temperaturas ha tenido que ser trasladada al hospital en ambulancia, mientras que al resto se les ha prestado atención en el mismo lugar de la incidencia y también por teléfono.

Desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco han recordado la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2025, diseñado con el objetivo de "prevenir y reducir el impacto del exceso de temperatura en la salud de la población durante los meses más calurosos del año, con especial atención a los colectivos más vulnerables".

Actualizado con parámetros revisados este año, el plan presta especial atención a la población de riesgo: menores de cuatro años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas que realizan actividad física en exteriores.

Desde Salud han instado, además, a contactar con frecuencia con las personas mayores que vivan solas y no dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado y cerrado, especialmente en las horas centrales del día.