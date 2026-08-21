Atendidas tres personas por picaduras de carabela entre el lunes y jueves en Euskadi, todas derivadas a centros de salud

Carabela portuguesa (Physalia physalis) - EUROPA PRESS
BILBAO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un total de tres personas han sido atendidas desde este lunes en Euskadi por picaduras de carabela portuguesa, y todas ellas han sido derivadas a centros sanitarios según ha informado el Departamento de Salud.
El lunes, día 17, una mujer de 45 años fue atendida en la playa de Armintza (Lemoiz), que finalmente fue trasladada en ambulancia al Punto de Atención Continuada (PAC) de Gorliz.
El 19 de agosto, miércoles, se llevaron a cabo dos intervenciones por parte de los servicios de emergencias de Osakidetza en la playa de La Arena (Muskiz), una a un niño de 10 años trasladado en ambulancia al Hospital de Cruces y otra a un hombre de 45 años asistido in situ que fue por sus propios medios al Punto de Atención Continuada (PAC). Los días 18 y 20 no hubo asistencias por parte de emergencias de Osakidetza, han indicado.
El departamento de Salud recomienda evitar el baño si hay medusas o carabelas portuguesas y no tocarlas, aunque estén en la arena. En caso de picadura de una medusa o una carabela portuguesa, hay que acudir rápidamente al puesto de socorro, y no rascarse ni frotarse la zona.
Además, hay que limpiar la zona afectada con agua de mar, nunca con agua dulce, y quitar los restos con una pinza, no con la mano a no ser que se utilicen guantes. Asimismo, es necesario aplicar frío o mejor hielo en una bolsa de plástico durante cinco minutos donde se ha producido la picadura.