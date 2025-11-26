Audiencia Provincial de Álava deja en libertad provisional al portero acusado de causar la muerte a un joven en Vitoria

Archivo - Palacio de la Justicia de Vitoria-Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Álava ha decretado la libertad provisional bajo fianza del portero de la discoteca Mitika, acusado de golpear y causar la muerte de un joven en Vitoria-Gasteiz a las puertas del local, por lo que el que podría salir de prisión en las próximas horas o próximos días.

Así lo han asegurado fuentes familiares del joven fallecido a Europa Press, quienes han lamentado que el juicio por este caso será "abreviado" y sin jurado popular, pese a que en un principio el juez había propuesto que el acusado fuera juzgado ante un jurado por un delito de "homicidio" o "asesinato".

La familia se ha mostrado "sorprendida" por esta decisión judicial que decreta la libertad provisional bajo fianza del portero de la discoteca Mítika de Vitoria-Gasteiz, acusado de la muerte del joven en la entrada de este local nocturno el pasado 23 de febrero, y ha instado a conocer de primera mano la resolución para pronunciarse al respecto.