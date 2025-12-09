Aumentan un 39% los pagos del Fogasa en Euskadi hasta noviembre

Archivo - Un operario trabaja junto a una máquina en la obra - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.764 trabajadores vascos recibieron en los once primeros meses del año prestaciones por valor de 30,6 millones de euros del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), lo que supone un incremento del 39% en el número de empleados asistidos, en relación al mismo periodo del pasado año.

De la cantidad aportada por el organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes en el periodo enero-noviembre de 2025, un total de 7,9 millones de euros fueron pagos de salarios y 22,7 millones de euros por indemnizaciones, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, recogidos por Europa Press.

En el País Vasco, el Fogasa tuvo que atender en los primeros once meses de año a trabajadores de 614 empresas. Los afectados fueron 1.800 hombres (que percibieron 20,4 millones de euros) y 923 mujeres (que recibieron 9,9 millones de euros).

En relación a los once primeros meses del pasado año, durante este ejercicio se han reducido en 31 las empresas que no han podido hacer frente al pago de salarios e indemnizaciones a sus trabajadores. Como consecuencia de ello, el número de empleados asistidos por el Fogasa se ha recortado en 201.