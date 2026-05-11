Aumento de la nubosidad y la inestabilidad este martes en Euskadi, con temperaturas más bajas

Archivo - Nubes en la bahía de la Concha en San Sebastián
Archivo - Nubes en la bahía de la Concha en San Sebastián - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: lunes, 11 mayo 2026 18:38
Seguir en

   BILBAO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi nubes abundantes desde la mañana en la mitad norte y posibilidad de lluvias débiles. Por la tarde, las nubes de evolución irán en aumento y dejarán algunos chubascos y tormentas, especialmente en el interior.

   El viento soplará del nor-noreste y las temperaturas máximas bajarán ligeramente. Así, en las capitales se esperan máximas de 17 grados en Vitoria y de 18 grados en Bilbao y San Sebastián.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado