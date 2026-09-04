Un autobús choca con el tranvía en la Plaza Circular de Bilbao, sin que se produzcan heridos

Choque entre un autobús y el tranvía en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una unidad de Bilbobús ha chocado, minutos antes de las dos de la tarde, con el tranvía en la Plaza Circular de Bilbao, incidente que, en principio, no ha dejado heridos, según fuentes presenciales.

El choque, al parecer, se habría producido cuando el autobús de la línea A9 Hospital Santa Marina-Abando ha tenido que realizar una maniobra en la rotonda para evitar a un taxi que se le ha cruzado, por lo que ha chocardo de manera frontal con el tranvía, que en ese momento cruzaba la Plaza Circular.

En el lugar, la Ertzaintza continauaba a las 14.15 horas en el lugar levantando el atestado mientras una ambulancia se ha desplazado para atender a los conductores y pasajeros, sin que al parecer se hayan producido heridos. El tráfico en ese punto está siendo regulado por la Ertzaintza.