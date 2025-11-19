La AVT se concentra en San Sebastián en memoria de las víctimas del terrorismo

De Andrés en la concentración en memoria de las víctimas del terrorismo organizada por la AVT y APAVT en San Sebastián. - PP

SAN SEBASTIÁN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se ha concentrado este miércoles junto al monolito 'Oroimena-Memoria' de los jardines de Alderdi Eder en San Sebastián, junto al Ayuntamiento, para homenajear a las víctimas del terrorismo.

La AVT ha organizado este acto, que ha tenido lugar a las siete de la tarde y ha consistido en una ofrenda floral, junto a la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) en el marco de las XI Jornadas de Terrorismo en el País Vasco, que celebran este miércoles y jueves.

A la cita han acudido, entre otros, el presidente del PP vasco, Javier De Andrés. Además, este jueves la AVT llevará a cabo, junto con APAVT, unas Jornadas de concienciación y sensibilización social que llevarán por título 'El dolor no prescribe: víctimas, memoria y política penitenciaria' y se desarrollarán en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco (EHU).

Entre los ponentes de la jornada, que será inaugurada por la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, estarán la presidenta de la AVT, Maite Araluce, la directora general de apoyo a víctimas del terrorismo del Ministerio del Interior, Montserrat Torija, el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo y víctimas del terrorismo como Aurora Intxausti, José de Jesús o Lucía Ruiz.