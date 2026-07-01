Las ayudas a todas las familias con hijos e hijas de 200 euros hasta los 4 años se podrán solicitar desde este jueves

Archivo - Un niño pequeño entra por la puerta hacia el interior de las instalaciones de una guardería de Vitoria-Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las ayudas a todas las familias con hijos e hijas de 200 euros al mes por niño o niña hasta los 4 años se podrán solicitar a partir de este jueves y serán retroactivas hasta el 1 de enero de este año 2026, según ha informado el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.

A través del nuevo decreto que ha entrado este miércoles en vigor tras su publicación en el BOPV, el Gobierno Vasco da un paso más en la ayuda a afrontar las dificultades extraordinarias que genera la crianza de los hijos e hijas. La inversión económica por la ampliación de las ayudas de cara a los siguientes cuatro años asciende a 85,8 millones de euros con un crédito de pago para este año de 33,8 millones de euros.

A partir de este jueves, 2 de julio, las familias podrán solicitar las peticiones de ayuda a través de la página web www.euskadi.eus y para resolver dudas se ponen a disposición tanto el e-mail umeak@euskadi.eus como el número de teléfono 945 01 80 00.

A su vez, desde el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico se han editado miles de guías dirigidas a las familias en las que se explica como presentar la solicitud y los avisos importantes de cara su petición.

Las nuevas guías en papel estarán disponibles en los siguientes en haurreskolak, centros de educación de Primaria, áreas de pediatría de los centros de salud, ludotekas y oficinas de Zuzenean (Bilbao, Donostia y Vitoria- Gasteiz).

Las guías en formato digital estarán en la página web del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. A su vez se hará una campaña publicitaria a través de medios de comunicación y redes sociales.

Esta iniciativa está dirigida al apoyo a las familias y al fomento de la natalidad y la podrán solicitar las personas con residencia y empadronamiento en Euskadi, en el mismo domicilio que el niño o la niña, con una antigüedad mínima de un año o, alternativamente, de cinco años dentro de los diez anteriores. Otro requisito es la convivencia y guarda de la persona menor durante la actuación subvencionable.

NOVEDADES

Según ha recordado el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, entre las novedades está la ampliación de la ayuda de 200 euros mensuales hasta los 4 años. Actualmente, la ayuda se concede desde el nacimiento hasta que la hija o hijo cumple 3 años, pero con el nuevo Decreto, esta ayuda se amplía un año más, por lo que podrá recibirse hasta que la hija o hijo cumpla 4 años.

Además, las ayudas de 100 euros mensuales serán para las familias numerosas con hijas o hijos de 4 hasta los 7 años. Actualmente, estas ayudas ya existen para terceras o sucesivas hijas o hijos desde los 3 años hasta los 7 años y, a partir de ahora la ayuda se reconocerá desde los 4 hasta los 7 años. La misma ayuda también llegará a familias monoparentales con un hijo o hija o más cuya edad sea de 4 hasta 7 años.

Asimismo, serán beneficiarias de las ayudas de 100 y 200 euros mensuales las familias de acogida (621 familias en Euskadi) o familias de tutela.