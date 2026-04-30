El Ayuntamiento de Amurrio (Álava) aprueba la construcción de una cubierta en el patio de Mendiko Eskola

VITORIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Amurrio (Álava) ha dado el visto bueno a la aprobación inicial del proyecto para la construcción de una cubierta en el patio del centro educativo Mendiko Eskola.

La actuación prevé la creación de un espacio cubierto de 478,50 metros cuadrados, diseñado para ofrecer mayor confort y funcionalidad al alumnado en el uso del patio escolar durante todo el año, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El proyecto contempla una estructura modular que permitirá su ejecución en dos fases, adaptándose así a la disponibilidad presupuestaria.

La cubierta contará con una estructura de acero vista y un sistema de cerramiento mediante panel sándwich con zonas de policarbonato traslúcido, lo que facilitará la entrada de luz natural. Además, su orientación y diseño permitirán la futura instalación de paneles solares, tanto para producción térmica como fotovoltaica.

Esta actuación tiene su origen en una propuesta impulsada por la comunidad educativa a través del AMPA del centro, que ha sido seleccionada en el marco de los Presupuestos Participativos promovidos por la Diputación Foral de Álava.