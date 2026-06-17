Ayuntamiento de Basauri (Bizkaia) condena la agresión sexual sufrida por una menor

BILBAO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Basauri ha aprobado una declaración en la que manifiesta su "más enérgica condena y rechazo" ante la agresión sexual sufrida por una menor este fin de semana en este municipio vizcaíno y traslada todo su apoyo a la víctima, su familia y personas allegadas.

Asimismo, pone a su disposición todos los recursos municipales en materia de violencia machista, a los que recuerda que pueden acceder todas las mujeres de Basauri.

Según ha declarado, las agresiones sexuales "evidencian la gravedad de la violencia machista". "Seguiremos trabajando para que todas las personas podamos vivir vidas libres de violencia machista y manifestándonos en contra de cualquier discurso negacionista que ponga en duda y deslegitime la violencia", añade.

Asimismo, insta a las instituciones a seguir combatiendo de forma enérgica estos discursos. "Nos van a tener enfrente y al lado de las mujeres, movilizando todos los recursos públicos para erradicar la violencia machista y a quienes la cuestionan", añade.

Desde la Junta de Portavoces se han sumado a la concentración que ha convocado el movimiento feminista de Basauri para este jueves, a las 19.00 horas, en la plaza 25N y emplaza a la ciudadana basauritarra a participar en la misma.

Un hombre, de 39 años de edad, fue detenido este pasado martes como presunto autor de una agresión sexual a una menor perpetrada la madrugada del pasado sábado en una lonja de Basauri (Bizkaia). Tras presentar la correspondiente denuncia, la Ertzaintza inició una investigación para identificar y localizar al presunto agresor, que fue arrestado, acusado de un delito de agresión sexual a menor de edad.