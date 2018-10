Ayuntamiento de Basauri instala un sistema de arranque y parada automática de las rampas mecánicas de Doctores Landa

Publicado 26/02/2018 19:45:21 CET

BILBAO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Basauri (Bizkaia) ha instalado un sistema de arranque y parada automática de las rampas mecánicas de Doctores Landa para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Estas rampas entran en funcionamiento y se paran por control manual en remoto, sistema que en ocasiones no resulta efectivo y provoca que estos pasillos mecánicos no arranquen tras haber estado inactivas o continúen funcionando por las noches, con las consiguientes molestias a los vecinos del entorno.

Con el nuevo sistema, el inicio y parada estará programado para activarse de forma automática en un horario prefijado en caso de no que no se detengan o no entren en funcionamiento mediante control remoto manual, según ha informado el Consistorio.

"Con la parada e inicio en remoto evitamos ponerlas en funcionamiento o detenerlas mientras haya personas usándolas, ya que se visualizan mediante cámaras, pero en caso de que por cualquier motivo este sistema no se ponga en marcha, a partir de ahora estarán programas para hacerlo de forma automática a la hora establecida", ha explicado el concejal de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Basauri, Asier Iragorri.

Así, de domingo a viernes, de no activarse mediante control remoto manual, la puesta en marcha automática de las rampas tendrá lugar a las 7.00 horas y la parada a las 23.00 horas. Los sábados la hora de arranque automático será la misma, las 7.00 horas, pero se detendrán una hora más tarde, a las 00.00.