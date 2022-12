Ayuntamiento de Bermeo aprueba un presupuesto de 26,4 millones de euros, el mayor de los últimos años

BILBAO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bermeo ha aprobado este lunes, con los votos a favor de EAJ-PNV y en contra de EH Bildu y Guzan, un presupuesto de 26,4 millones de euros, uno de los "más altos de los últimos años", según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El alcalde de Bermeo, Aritz Abaroa, ha señalado que este presupuesto se destinará a "mejorar la calidad de vida de los bermeanos, fomentar la actividad económica de la localidad y poner en valor la identidad de nuestros ciudadanos y ciudadanas".

"Creemos que este presupuesto responde a las necesidades de Bermeo y de los bermeotarras. Por supuesto, también da respuesta a las demandas realizadas por los ciudadanos en los procesos participativos", ha indicado.

Aritz Abaroa ha afirmado que "lamentablemente" no han conseguido el apoyo de la oposición, aunque hasta el último día han intentado "buscar el consenso" y han introducido en los presupuestos varias aportaciones de EH Bildu. "Creemos que es difícil decir no a estos presupuestos, pero así ha sido. EH Bildu ha dicho que no a los presupuestos, pero, al fin y al cabo económicamente las enmiendas que no hemos introducido no suponen más que el 0,77% del presupuesto total", ha añadido.

El regidor municipal ha manifestado que presentan un presupuesto que ayudará a desarrollar el proyecto que hay para el municipio "y que cuenta con la mayor capacidad de inversión de los últimos años". "Casi 1,5 millones de euros. Y hemos conseguido llegar a consensos con otras instituciones para desarrollar este proyecto. Gracias a esta colaboración, podremos seguir desarrollando nuestro proyecto y los que saldrán ganando con él son los y las bermeotarras", ha proseguido.

Según ha destacado, algunos de los principales proyectos son la zona deportiva al aire libre y nueva zona de juegos infantiles en San Martín (201.320,54 euros), la reparación de calle frente a Santa Eufemia (35.000 euros), el ascensor al barrio de Itxasbegi (643.896,97 euros), la reurbanización del Casco Viejo. Calles Nekazari e Intxausti (114.018,62 euros), refuerzos y mejoras en el servicio de limpieza viaria (239.320,37 euros), el desarrollo de políticas de igualdad (93.201,91 euros), el desarrollo de servicios y programas para la prevención de adicciones (61.599 euros), o el desarrollo del programa de formación e inserción laboral de la población desempleada (375.000 euros).

También se incluyen servicios y ayudas para el apoyo al emprendimiento (56.000 euros), el desarrollo de programas de dinamización hostelera y comercial del municipio (50.000 euros), acciones para poner en valor el euskera de Bermeo (15.000 euros), la lanzadera y visitas guiadas para conocer Gaztelugatxe de forma sostenible (77.000 euros) o iniciativas para la recuperación, puesta en valor y difusión del patrimonio de Bermeo (45.000 euros), entre otros.