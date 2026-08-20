Ayuntamiento de Bilbao amplía en dos horas el horario de cierre de hostelería del 22 al 29 de agosto por Aste Nagusia

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BILBAO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha autorizado la ampliación en dos horas del horario de cierre de locales de hostelería, entre los días 22 y 29 de agosto, ambos incluidos, con motivo de la celebración de Aste Nagusia.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que la medida responde a una petición de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, motivada por el desarrollo de grandes eventos y festejos en la ciudad.

Esta extensión de horario no es aplicable a los establecimientos "diurnos", "complementarios", ni tampoco a las terrazas, que mantendrán su horario habitual. Tampoco se prolongará el horario para el consumo en el exterior de los establecimientos.

En este sentido, esta extensión de horarios será aplicada en lo que resta de año con motivo del Festival BIME (27, 28 y 29 de octubre); Halloween (31 de octubre), el periodo prenavideño (27 y 28 de noviembre y 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de diciembre) y durante las Navidades (17, 18, 19, 24, 25, 26 y 31 de diciembre, y 1, 2 y 5 de enero).