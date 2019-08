Ayuntamiento de Bilbao canceló el concierto de C.Tangana para no visibilizar "mensajes que denigran a las mujeres"

Publicado 13/08/2019 12:46:53 CET

C. Tangana

C. Tangana SONY MUSIC - Archivo

BILBAO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cooperación, Convivencia y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun, ha afirmado que cancelaron el concierto del rapero C. Tangana para fiestas de la capital vizcaína porque, como Consistorio, tienen "la obligación de no visibilizar ese tipo de mensajes que denigran a las mujeres". "Tras una gran reflexión, hemos decidido que, en este momento, no deberíamos seguir adelante con la contratación de este artista", ha añadido.

En declaraciones realizadas durante la presentación del programa oficial elaborado por el Ayuntamiento, Urtasun ha afirmado que, para su equipo, "ha resultado muy duro" tener que adoptar dicha decisión, pero no tiene "ninguna duda de que el Ayuntamiento de Bilbao está a favor de la libertad de expresión, faltaría más".

En relación a las declaraciones realizadas por el consejero de Cultura, Bingen Zupiria, en el sentido de que hay que "ser respetuosos y pedir a los artistas que sean respetuosos, pero también hay que respetar su creatividad", Urtasun ha afirmado que le "parecen muy bien esas declaraciones y no tiene ninguna pega que hacer en absoluto" a estas palabras.

No obstante, ha apuntado que, como Ayuntamiento, nadie ha vetado a C.Tangana para que "cante donde quiera, ni le hemos dicho que venga aquí y no cante determinadas canciones, lo que se ha decidido es que no era apropiada esa contratación", ha reiterado la edil.

SONTRATO SIN FIRMAR

Itziar Urtasun ha aclarado que el contrato con el rapero madrileño para que actuara el 24 de agosto en el Parque Europa "no estaba firmado todavía", y sus representantes no habían remitido el rider con las condiciones técnicas del artista, por lo que el Consistorio bilbaíno no ha abonado ninguna cantidad.

La edil ha indicado que el Ayuntamiento "tiene relación únicamente" con el promotor, a través del cual se había contactado con C.Tangana, cuya actuación fue anunciada el pasado 18 de julio. En ese sentido, Urtasun ha afirmado que siguen trabajando con el promotor y, hasta el momento, no han tendido noticias en relación a que el rapero vaya a emprender alguna reclamación legal. "No sabemos lo que hará él porque, de momento, está callado, y suponemos que tampoco será fácil para él esta situación", ha apuntado.

Desde el Ayuntamiento se ha comunicado que el caché a abonar a su sustituto, el cantante puertorriqueño Pedro Capó, nieto del legendario Bobby Capó, es inferior al de C. Tangana.