Ayuntamiento de Bilbao cederá una parcela municipal en Zorrotzaurre al gobierno vasco para construir un centro escolar

Parcela que acogerá el futuro centro escolar en Zorrotzaurre - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado, en su sesión de este miércoles, la cesión al Departamento de Educación del Gobierno Vasco de una parcela ubicada en Zorrotzaurre, con el fin de destinarla a la construcción de un nuevo equipamiento educativo público.

La parcela objeto de la cesión es la denominada EQ-9, de titularidad municipal, adjudicada al Ayuntamiento en el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación Integrada 1 del Área Mixta de Zorrotzaurre.

Según ha informado el Consistorio bilbaíno, el ámbito cuenta con una superficie aproximada de 7.000 metros cuadrados, una edificabilidad sobre rasante de 18.000 metros cuadrados y una edificabilidad bajo rasante de 4.000 metros cuadrados.

En este suelo, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco prevé la construcción del IPI Zorrotzaurre, un centro integrado que contará con todas las etapas obligatorias educativas: Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

El Ayuntamiento de Bilbao ha destacado que esta actuación permitirá "dar respuesta a la demanda educativa existente y futura en un barrio en pleno desarrollo, al que progresiva y paralelamente a la llegada de nuevas vecinas y vecinos se le van dotando de servicios y equipamientos públicos esenciales".

En este sentido, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha señalado que "la cesión de esta parcela refleja el compromiso del Ayuntamiento con un desarrollo urbano que incorpore no solo vivienda, sino también servicios públicos esenciales como la educación, además de polos de empleo y de conocimiento".

"Zorrotzaurre -ha añadido Aburto- es un barrio en plena transformación, y dotarlo de un centro educativo completo es clave para consolidar un entorno vivo, cohesionado y pensado para las familias".

Asimismo, el alcalde ha destacado la colaboración institucional, señalando que "este proyecto es fruto del trabajo conjunto y leal entre el Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno Vasco, una cooperación imprescindible para dar respuestas eficaces a las necesidades reales de la ciudadanía".

"IMPORTANTE RETO"

Por su parte, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha subrayado "el importante reto que asume el Gobierno Vasco con la construcción de los nuevos centros educativos en este barrio emergente de la capital vizcaína".

"Es ilusionante ver cómo nace un nuevo barrio en Bilbao y poder acompañar ese crecimiento garantizando desde el inicio servicios públicos esenciales como la educación. No se trata solo de levantar un edificio, sino de planificar comunidad, garantizar cohesión y ofrecer oportunidades", ha subrayado.

En relación con las características del futuro del centro, la consejera ha explicado que, tras esta cesión, el Departamento comenzará con la redacción del proyecto. "Estamos diseñando este equipamiento que acogerá alumnado de todas las etapas formativas, desde los dos a los 16 años", ha adelantado.

Según ha dicho, quieren anticiparse a "las necesidades reales de las familias que ya viven aquí y de las que se incorporarán en los próximos años, con infraestructuras modernas, inclusivas y preparadas para responder a los desafíos educativos y sociales del futuro".