Ayuntamiento de Bilbao cierra 12 semanas el campo de fútbol de Los Tres Arbolitos, en Masustegui, por obras de mejora

Caseta del campo de fútbol de Los Tres Arbolitos en Masustegui - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha informado del cierre del campo de fútbol de Los Tres Arbolitos, situado en el barrio de Masustegui, durante 12 semanas para acometer obras de acondicionamiento y mejora de las instalaciones deportivas con un coste de cerca de 185.000 euros.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que el recinto permanecerá cerrado durante la ejecución de dichas obras que tienen como objetivo "renovar y mejorar este espacio deportivo, así como adecuar sus equipamientos y espacios de uso público".

La actuación, que cuenta en concreto con un presupuesto de 184.550,23 euros, prevé la reparación y renovación del vallado perimetral y de los pavimentos de las pistas y de la zona de acceso, la sustitución de las canastas y porterías, la rehabilitación de las gradas y del escenario existente y la mejora de la bolera.

Asimismo, se instalarán diez nuevos bancos y dos mesas de picnic, se renovará el sistema de iluminación con proyectores LED de alta eficiencia y se incorporará un mural de temática natural en el escenario.

La intervención permitirá mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y accesibilidad del conjunto de las instalaciones.