El Ayuntamiento de Bilbao comienza a distribuir el programa de Aste Nagusia 2026 en versión digital y en papel

Archivo - Marijaia durante el comienzo de la Semana Grande de Bilbao 2025, en el Teatro Arriaga, a 16 de agosto de 2025, en Bilbao - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao comenzará distribuir durante los próximos días el programa Aste Nagusia 2026, tanto en versión digital como en papel, para que se puedan consultar todas las actividades organizadas tanto por el Consistorio como por Bilboko Konpartsak para la próxima edición de las fiestas, que tendrán lugar del 22 al 30 de agosto. En concreto, se han impreso 153.000 ejemplares en papel en euskera y castellano, de los que 130.000 se buzonearán.

En la página web municipal www.bilbao.eus se ha habilitado un apartado especial con todas las actividades y noticias relacionadas con la Semana Grande bilbaina. En ella se puede descargar esta programación de forma digital, "una opción cómoda, rápida y respetuosa con el medio ambiente", ha destacado el Consistorio.

Con ese mismo criterio de sostenibilidad, la información estará también disponible a través de la aplicación oficial "Bilbao Aste Nagusia 2026", que en los próximos días se podrá obtener de forma gratuita para dispositivos Android e iOS y que incorpora el formato de Lectura Fácil para que la información sea también más accesible e inclusiva. Dicha APP estará disponible en euskera, castellano, inglés y francés.

163.000 EJEMPLARES DE PAPEL

El Ayuntamiento quiere tener en cuenta la brecha digital que persiste para algunas personas, por lo que ha impreso 153.000 ejemplares en papel del programa festivo en euskera y castellano, de los que 130.000 se distribuirán en los buzones de las viviendas de la capital vizcaína.

Los restantes estarán disponibles en diversos puntos de atención ciudadana como el Área de Fiestas (Edificio Aznar), la Oficina de Información del Ayuntamiento (Edificio San Agustín), las Oficinas de Turismo ubicadas en la Plaza Circular (Edificio Terminus) y en el Museo Guggenheim Bilbao, así como en la sede de Bilboko Konpartsak.

De igual modo, del total, se han editado 10.000 programas en inglés y francés para su distribución en las Oficinas de Turismo y en hoteles, atendiendo así a quienes visiten la villa durante las fiestas.

En línea con el compromiso de la accesibilidad de las fiestas, se han dispuesto también ejemplares transcritos en braille para personas con dificultad de visión. Estarán disponibles en la Oficina de Atención Ciudadana (Edificio San Agustín), la sede de la ONCE (Pérez Galdós 11), en los puntos de información turística (Plaza Circular y Museo Guggenheim Bilbao), en el Txikigune y en los Centros Municipales de Abando (Barrainkua) y del Casco Viejo (Edificio La Bolsa).

Estos ejemplares se unen a los criterios de Lectura Fácil de la aplicación oficial en ese esfuerzo por que todas las personas puedan disfrutar de Aste Nagusia.