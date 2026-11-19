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BILBAO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Bilbao establecerá servicios especiales en Bilbobus este viernes, 20 de noviembre, con motivo del partido que se disputará en San Mamés entre el Athletic Club y el Real Club Deportivo Espanyol.
Se prolongará el servicio de las líneas 28, 38, 56, 57 y 62 de Bilbobus para garantizar el regreso a casa de los asistentes al partido, que comenzará a las 21.00 horas.
Las últimas salidas serán, en la Línea 28 (Uribarri/Altamira), sentido Uribarri, desde Sagrado Corazón, a las 23.10 y 23.20 horas. En dirección a Altamira, desde Sabino Arana, a las 23.20 horas.
En la Línea 38 (Otxarkoaga/Basurtu-Termibus), desde la Intermodal, saldrán los últimos autobuses a las 23.10 y 23.20 horas, mientras en la Línea 56 (La Peña/Jesusen Bihotza), partirán desde Sagrado Corazón a a las 23.10 y las 23.20 horas.
Por otra parte, en la Línea 57 (Miribilla/Ospitalea), los últimos autobuses saldrán desde el hospital a las 23.20 horas y en la Línea 62 (San Mamés/Arabella) partirán desde Sagrado Corazón a las 23.10 y 23.20 horas.