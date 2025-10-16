BILBAO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao implantará la OTA en Zorrozaurre en el primer trimestre de 2026, según ha informado el área de Movilidad y Sostenibilidad.

Desde el área que gestiona Nora Abete, han indicado que la implantación del sistema de aparcamiento regulado en Zorrozaurre responde a una demanda vecinal, debido al aumento de vehículos que estacionan en sus calles tras la apertura en julio de 2024 del puente que conecta la isla con San Ignacio.

Tal como han indicado, entonces muchos conductores procedentes de Deusto, San Ignacio y Sarriko optan por aparcar en Zorrozaurre para evitar pagar la OTA que se aplica en estos barrios, dificultando el aparcamiento de residentes y de quienes acuden a trabajar o estudiar a la isla.

Con la inclusión de Zorrozaurre en el primer trimestre de 2026 en el mapa de la OTA de Bilbao, esta zona se unirá a otros barrios de la villa que recientemente se han adherido al sistema de estacionamiento regulado, como la zona alta de Rekalde y Olabeaga.