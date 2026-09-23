El ayuntamiento de Bilbao promueve talleres para ayudar a mejorar el vínculo entre madres y padres con sus bebés

Archivo - Una pareja con un carrito de bebé - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BILBAO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao impartirá los talleres "Creando vínculos: la llegada del bebé", con el propósito de ayudar a las madres y los padres a mejorar las distintas facetas de la relación con sus bebés en su primer año de vida.

Los talleres se desarrollarán durante los meses de octubre y noviembre en los centros de distrito de Begoña y Rekalde. Serán siete sesiones en cada distrito, de dos horas cada sesión y están dirigidos a embarazadas, madres y padres con sus bebés de hasta 12 meses.

El concejal de Salud y Consumo, Álvaro Pérez, ha destacado que con estos talleres pretenden "facilitar un espacio de reflexión y experiencias para propiciar el apego seguro y el vínculo afectivo entre padres y madres con sus hijos e hijas, además de ofrecerles formación en competencias parentales en los primeros meses de vida del bebé para garantizar su salud, su bienestar físico y emocional, y, al mismo tiempo, favorecer el disfrute de la crianza".

En las sesiones, en un ambiente muy cuidado, se abordan, entre otros temas, los cambios en el sistema familiar con la llegada del bebé, apego y vínculo afectivo, sueño y descanso del bebé, alimentación (embarazo, lactancia, infancia), desarrollo psicomotor y juego, primeros auxilios, masaje infantil y autocuidado de madres y padres.

Los talleres se plantean con un enfoque de participación activa y horizontal, basado en aprendizaje experiencial centrado en la persona, con perspectiva de género y corresponsabilidad, considerando la inclusión y diversidad familiar, ha precisado Pérez.

En Begoña se impartirán los días 7, 14, 21 y 28 de octubre y el 4, 11 y 18 de noviembre. En Rekalde serán los días 8, 15, 22 y 29 de octubre y el 5, 12 y 19 de noviembre. La inscripción es gratuita y se podrá realizar a través del teléfono 94 420 44 70 o el correo electrónico promosalud@bilbao.eus.