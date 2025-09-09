Ayuntamiento de Bilbao restaura el mural vandalizado ubicado en el cantón Julián Echevarría 'Camarón' del Casco Viejo

Mural vandalizado del Casco Viejo, obra de Juan Zarate ubicada en el cantón Julián Echevarría 'Camarón', - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Tras evaluar su estado y valor e interés artístico, abordará la limpieza y eliminación de pintadas sobre la obra de Juan Zarate

BILBAO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha iniciado este martes los trabajos de restauración del mural vandalizado del Casco Viejo, obra de Juan Zarate ubicada en el cantón Julián Echevarría 'Camarón', que se prolongarán durante dos o tres semanas.

El estado de la obra ha sido evaluado recientemente por un equipo de especialistas en técnicas de restauración y supervisado por técnicos y responsables municipales, quienes han determinado asimismo las posibilidades de intervención en la misma, según ha informado el consistorio.

Así, y una vez conocidas las alternativas de tratamiento y dado el valor e interés artístico del mural, el Ayuntamiento ha decidido intervenir en su recuperación.

Como en otros trabajos de estas características, regirá el criterio de mínima intervención, es decir, que los restauradores centrarán sus esfuerzos en la limpieza de los grafitis -que en algunas zonas ocultan por completo el color original de la pintura- en la medida de lo posible, para que vuelva a emerger a la superficie la pintura original.

Además, se repararán los desconchones, presentes fundamentalmente en la esquina superior derecha, para finalmente aplicar una protección a base de barniz anti-grafiti de cara a su futura conservación.