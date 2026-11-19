SAN SEBASTIÁN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ha pedido "discreción, rigor y profesionalidad" tras conocerse que la FIFA no contempla la candidatura conjunta de Bilbao-San Sebastián para el Mundial de fútbol que se disputará en España en 2030, algo que, a su juicio, esta institución "no ha tenido en su respuesta".

Tras conocerse que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha anunciado en Vigo este jueves que la FIFA "no contempla que haya una sola sede con dos estadios" en Bilbao y San Sebastián, sino que "son dos sedes las que hay en País Vasco" y que "ellos tendrán que decidir", desde el Consistorio donostiarra han explicado que tienen que "analizar el documento recién recibido".

"Es una información relevante para que Donostia tome la mejor decisión para la ciudad", han subrayado las mismas fuentes. A ello han añadido que la tomarán "en cuenta junto con toda la documentación" de la que disponen.

Asimismo, desde el Consistorio han apelado a la "discreción, el rigor y la profesionalidad de este proceso, justo lo que la FIFA no ha tenido en su respuesta".