El Ayuntamiento empieza a limpiar las pintadas en el monumento de la Virgen Blanca realizadas en la huelga general

La realización de estas pintadas fue denunciada ante la policía por el departamento de Cultura - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha iniciado la limpieza de las pintadas del Monumento a la Batalla de la Virgen Blanca, realizadas durante la pasada huelga general del 17 de marzo en reivindicación por un Salario Mínimo Interprofesional vasco.

Los operarios han comenzado a trabajar este miércoles para limpiar las palabras escritas en rojo sobre la parte inferior del monumento 'soldata doinuak' (salarios dignos), por las que la policía detuvo a un sospechoso de la vandalización.

El Departamento municipal de Cultura ha encargado los trabajos, por un coste de 3.000 euros, con la idea de poder imputarle la factura a su ejecutor, si se demostrara finalmente su culpabilidad.