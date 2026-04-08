El Ayuntamiento empieza a limpiar las pintadas en el monumento de la Virgen Blanca realizadas en la huelga general

La realización de estas pintadas fue denunciada ante la policía por el departamento de Cultura
La realización de estas pintadas fue denunciada ante la policía por el departamento de Cultura - AYUNTAMIENTO DE VITORIA
Europa Press País Vasco
Publicado: miércoles, 8 abril 2026 18:01
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VITORIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha iniciado la limpieza de las pintadas del Monumento a la Batalla de la Virgen Blanca, realizadas durante la pasada huelga general del 17 de marzo en reivindicación por un Salario Mínimo Interprofesional vasco.

Los operarios han comenzado a trabajar este miércoles para limpiar las palabras escritas en rojo sobre la parte inferior del monumento 'soldata doinuak' (salarios dignos), por las que la policía detuvo a un sospechoso de la vandalización.

El Departamento municipal de Cultura ha encargado los trabajos, por un coste de 3.000 euros, con la idea de poder imputarle la factura a su ejecutor, si se demostrara finalmente su culpabilidad.

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