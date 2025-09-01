Ayuntamiento de Errenteria pone en marcha su VII campaña de bonos Bizi Errenteria, "más segura y personalizada"

SAN SEBASTIÁN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Errenteria ha puesto en marcha su séptima capaña de bonos Bizi Errenteria, "más segura y personalizada", según ha informado en un comunicado. Desde este lunes hasta el 9 de diciembre de 2025, los vecinos podrán utilizar los bonos Bizi Errenteria en los establecimientos adheridos a la campaña.

Además, como novedad, a fin de "evitar los problemas en el reparto de bonos de los últimos años", el Ayuntamiento ha puesto en marcha un sistema "más seguro para adquirir los bonos". Este nuevo sistema es "más personalizado y en lugar de asignar bonos a cada hogar, cada persona individualmente podrá beneficiarse de esta nueva campaña", han señalado fuentes municipales.

En 2020 se puso en marcha Bizi Errenteria, un proyecto que "busca impulsar la economía local". El Ayuntamiento ha destinado 400.000 euros a esta séptima campaña, con el objetivo de "impulsar la revitalización económica y social del municipio y de los ciudadanos".

Todos los errenteriarras nacidas antes de 1990 pueden descargarse dos bonos en la web 'bizi.errenteria.eus' y guardarlos en su móvil, o imprimirlos en papel. Para obtener los bonos necesitarán el número de DNI o pasaporte y la fecha de nacimiento.

Como en años anteriores, cada joven de entre 18 y 35 años tendrá a su disposición tres bonos con el objetivo de fomentar entre los y las más jóvenes el hábito de comprar en el municipio. Aunque el plazo para la descarga de los bonos arrancó el 11 de agosto, estos estarán disponibles hasta el 9 de diciembre.

Antes los bonos se repartían por vivienda y ahora están disponibles por persona, para que el reparto sea "más justo", ya que de la otra forma "no importaba el número de personas que vivía en cada vivienda a la hora de repartir los bonos".

Para evitar que los ciudadanos que tengan dificultades para acceder a los bonos a través de las nuevas tecnologías queden excluidos, el Ayuntamiento ofrecerá una ayuda para descargar los bonos en el Ayuntamiento de Errenteria y en Aldakonea de 10.00 a 13.00 de lunes a viernes. A partir del 8 de septiembre, los martes y jueves también se podrán adquirir en el Ayuntamiento entre las 16.00 y las 19.00 horas.

Los bonos se pueden adquirir desde el móvil o desde el ordenador o en los cajeros del ayuntamiento o Aldakonea. Aunque no es necesario imprimir los bonos, ya que pueden mostrarse utilizando el móvil, si los ciudadanos quieren imprimirlos, pueden hacerlo en casa o utilizando los ordenadores de Lekuona, de Aldakonea o KZGunea.

Los bonos se podrán utilizar entre el 1 de septiembre y el 9 de diciembre en los establecimientos adheridos a la campaña. Cada bono recibirá una bonificación de cinco euros en compras de 10 o más euros. Los bonos se pueden utilizar conjuntamente, pero la bonificación aplicada no podrá superar el 50% del gasto total.

De cara a la gestión de los bonos por parte de los establecimientos, como en años anteriores se automatizará su validación y pago a través de la aplicación Bizi Errenteria.