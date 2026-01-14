El Ayuntamiento de Getxo colabora "activamente" en la investigación sobre el palacete y no le "consta irregularidad"

Archivo - Amaia Aguirre (PNV), alcaldesa de Getxo (Bizkaia) - AYUNTAMIENTO DE GETXO - Archivo

BILBAO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getxo está "prestando colaboración activa y plena" en la investigación sobre el derribo del palacete protegido 'Irurak Bat', un asunto en el que la que, según ha asegurado la alcaldesa Amaia Aguirre, "se ha actuado conforme a la legalidad en lo que depende del Ayuntamiento". "No nos consta ninguna irregularidad", ha subrayado.

Agentes de la Ertzaintza han llevado a cabo en la mañana de este miércoles registros en varias dependencias municipales en cumplimiento de un auto judicial del Juzgado de Instrucción de Getxo en el marco de una investigación penal que permanece bajo secreto de actuaciones y está relacionada con el expediente urbanístico del edificio de San Nicolás 11.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha precisado que, "desde el primer momento", está "prestando colaboración plena y activa" con las autoridades judiciales y policiales, "facilitando el acceso a la información y documentación requerida para el desarrollo de las diligencias".

La alcaldesa de Getxo, Amaia Aguirre, ha trasladado "un mensaje de transparencia y responsabilidad institucional". "No nos consta ninguna irregularidad. En lo que depende del Ayuntamiento, se ha actuado conforme a la legalidad. El expediente de San Nicolás 11 ha sido tramitado correctamente, siguiendo los procedimientos habituales, con revisión del personal técnico competente y los informes necesarios", ha afirmado.

Asimismo, la alcaldesa ha señalado que, cuando se derribó parte del edificio "sin el permiso" correspondiente, "se paralizó la obra de inmediato y se abrió el expediente sancionador a la empresa". "Es decir, cuando se detecta un incumplimiento, se actúa", ha subrayado.

En esta línea, ha asegurado que, "si la investigación en curso acreditara alguna vulneración ética o legal", se adoptarán "las medidas oportunas con toda la contundencia".

SEGUIRÁ COLABORANDO

Desde el Ayuntamiento han precisado que los registros afectan a determinados espacios de trabajo en áreas municipales vinculadas a la actividad urbanística y administrativa y esta intervención se está realizando "con todas las garantías legales" y sin que interfiera en "la normal prestación de los servicios públicos".

El Ayuntamiento ha trasladado a la ciudadanía "un mensaje de tranquilidad y confianza" y ha reiterado su "compromiso con la transparencia, la legalidad y la ejemplaridad" en la gestión pública. Asimismo, ha asegurado que continuará "colaborando de forma decidida" con las autoridades competentes y mantendrá informada a la ciudadanía "conforme se levanten las restricciones impuestas por el secreto de actuaciones".