Ayuntamiento de Irun muestra su repulsa ante la agresión a una trabajadora del SAC en su puesto de trabajo

Archivo - Ayuntamiento de Irun muestra su repulsa ante la agresión sufrida por un trabajador municipal de la brigada de obras - AYUNTAMIENTO DE IRUN - Archivo

SAN SEBASTIÁN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Irun, ha mostrado su "total repulsa" por la agresión sufrida por una trabajadora del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) mientras se encontraba en su puesto de trabajo, y le ha trasladado "todo su apoyo", al tiempo que le ha deseado una "pronta recuperación".

El Consistorio irundarra, en un comunicado, ha considerado "intolerable" cualquier acto de violencia contra trabajadores municipales que "desarrollan su labor al servicio de la ciudadanía" y ha reiterado su compromiso con "la seguridad y protección" de toda la plantilla municipal.

Asimismo, el Ayuntamiento guipuzcoano ha hecho un llamamiento "al respeto y a la convivencia, valores fundamentales para garantizar una adecuada relación entre la ciudadanía y los servicios públicos".