VITORIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna (Álava) subvencionará hasta con 500 euros el aprendizaje y uso del euskera a través de un programa de ayudas que podrán solicitarse hasta el 31 de octubre.

La convocatoria de estas subvenciones, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, está destinada a sufragar los gastos ocasionados por el aprendizaje de euskera del curso 2025/2026, incluidos los cursos de verano e internado.

De esa forma, y según se recoge en la convocatoria oficial, se pretende contribuir a normalizar e incrementar el conocimiento y uso de la lengua vasca.

El Ayuntamiento ha establecido de plazo hasta el 31 de octubre de 2026 para que las personas interesadas presenten las solicitudes para la obtención de las ayudas económicas, cuyo importe máximo será de 500 euros.