Ayuntamiento lamenta profundamente la muerte de una vecina de Barakaldo en la pasarela que cayó al mar en Santander

BILBAO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha lamentado profundamente el fallecimiento de una joven vecina del municipio como consecuencia del colapso y caída al mar de la pasarela de El Bozal, en Santander.

Tres de los cinco jóvenes fallecidos como consecuencia del colapso de una pasarela sobre el mar en El Bocal de Santander son vizcaínos, dos chicas nacidas en Barakaldo, una residente en el municipio fabril y la otra en Bilbao, y un chico de Balmaseda, mientras que una chica natural de Elvillar (Álava) está ingresada en la UCI del Hospital Valdecilla y otra joven vecina de Guadalajara continúa desaparecida.

"En nombre de la Corporación Municipal y de toda la ciudadanía barakaldesa, el Ayuntamiento traslada su más sentido pésame y todo su cariño a su familia, amistades y personas allegadas en estos momentos de inmenso dolor", ha manifestado.

En ese sentido, ha añadido que "la pérdida de una joven de la ciudad conmueve profundamente y deja un vacío irreparable". "Barakaldo comparte el duelo de sus seres queridos y se une al dolor que hoy embarga a tantas personas", se ha solidarizado el Ayuntamiento.