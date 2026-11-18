La propuesta ha sido presentada por María Nanclares y Rocío Vitero - AYUNTAMIENTO DE GASTEIZ

VITORIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha puesto en marcha la 'Ruta de los Mercados de Navidad', una experiencia dirigida tanto a la ciudadanía como a las personas que visitan la capital alavesa.

La propuesta ha sido presentada esta mañana en rueda de prensa por la concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo de Vitoria-Gasteiz, María Nanclares y la portavoz del grupo municipal EH Bildu Rocío Vitero, dado que se trata de una iniciativa desarrollada gracias al acuerdo presupuestario entre el Gobierno municipal y EH Bildu.

Para la promoción del itinerario, el Consistorio ha creado un mapa que localiza el Mercado Navideño municipal que se instala en la calle Independencia y la plaza Celedones de Oro y el Mercado Navideño de AENKOMER, ubicado en el Parque de la Florida.

Completan el programa la Feria Navideña de Artesanía 'Lan ta Lan', organizada por Artiasu en la plaza de la Provincia; el Mercado de Dibujo e Ilustración, Mazoka, que acoge el Centro Cultural Montehermoso; y el Mercado Agrícola de Navidad, organizado por Fundación Vital en la plaza de España.

Este folleto se complementa con otros espacios significativos y actividades destacadas de la Navidad en Vitoria-Gasteiz, como el Belén de La Florida, el Parque Infantil de Navidad, la pista de hielo, la noria gigante y la casa de Olentzero y Mari Domingi, entre otros.

Los mercados navideños contarán, a su vez, con unas mascotas en forma de lazo de regalo con cara, de un color pastel diferente por cada emplazamiento: rosa, verde, morado y azul. Serán muñecos de tres metros de altura visibles a gran distancia.

La campaña de lanzamiento de esta propuesta incluye soportes informativos urbanos de gran formato en cuatro puntos de la ciudad.

Además, las personas que ofrezcan sus productos en estas ferias contarán con papel de regalo personalizado con la imagen de la campaña de promoción municipal de los Mercados de Navidad, con unos diseños muy atractivos.

El Consistorio ha invertido 14.875 euros en desarrollar este proyecto, para lo que ha contado con la colaboración de la agencia creativa local Habemus Estudio.