Ayuntamiento de San Sebastián "acelera" la construcción de 353 viviendas públicas en El Infierno y Riberas

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha anunciado que la Junta de Gobierno municipal ha aprobado este martes "dos importantes trámites para acelerar" la construcción de 353 viviendas públicas en El Infierno y Riberas de Loiola.

En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno municipal, Insausti ha informado de que se ha concedido la licencia de obra al Gobierno Vasco para la construcción de 83 apartamentos dotacionales en Riberas de Loiola y también se ha aprobado la cesión de dos parcelas del Infierno a Etxegintza para la creación de hasta 270 viviendas de protección pública.

El alcalde ha destacado que, de este modo, su Ejecutivo sigue "avanzando en dar respuestas concretas a problemas reales y se van materializando los proyectos que permitirán ofrecer la oportunidad de seguir desarrollando su proyecto de vida a 353 personas o familias donostiarras". Insausti ha indicado que todas estas medidas se enmarcan en la "importancia" que el Ayuntamiento le da al problema de la vivienda en la ciudad, "siendo uno de los ejes de trabajo prioritarios" para su Ejecutivo.

El primer edil donostiarra ha subrayado que gracias a la cesión de las dos parcelas en El Infierno, Donostiako Etxegintza podrá licitar el concurso público que permitirá la construcción de 270 viviendas de protección pública en este nuevo desarrollo, lo que supondrá también un paso más en la regeneración urbana de este entorno.

Además, ha incidido en que en este desarrollo "se dará especial impulso a la modalidad de vivienda tasada", de forma que "la mitad de las viviendas públicas, 135, estarán destinadas a donostiarras que no tienen opciones de acceder a la vivienda social debido a los baremos establecidos, pero que no tienen capacidad de acceder al mercado de vivienda libre".

Asimismo, con la licencia otorgada al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, el Gobierno Vasco podrá dar ya inicio a los trabajos para la construcción de las edificaciones de Riberas de Loiola que albergarán 83 apartamentos dotacionales destinados íntegramente a personas mayores donostiarras que vivan en viviendas con problemas de accesibilidad y que cedan su vivienda al programa Bizigune del Ejecutivo Vasco, "para que puedan ser a su vez alquiladas con garantías a personas jóvenes".

Según Insausti, de este modo, se solucionan "dos problemas a la vez; la accesibilidad de personas mayores que tienen dificultades para salir de su casa, y la necesidad de contar con viviendas de alquiler a un precio asequible".

AMBULATORIO TXOMIN ENEA

Insausti ha señalado que la Junta de Gobierno local también ha aprobado iniciar el expediente para que el Ayuntamiento de San Sebastián "ceda con carácter directo y gratuito" la titularidad de la parcela municipal destinada a Equipamiento Sanitario en Txomin Enea a la Comunidad Autónoma de Euskadi para la construcción del centro de salud, cuyas obras "ya están en marcha" y se prevé esté finalizado "para comienzos de 2027".

La Junta de Gobierno local también ha aprobado el proyecto de la modificación de la ordenanza de uso y aprovechamiento de las playas de San Sebastián, para adaptarla a la prohibición de fumar en las playas y regular el uso de los aparatos de reproducción sonora utilizados en las mismas.

Finalmente, también se ha dado luz verde al proyecto constructivo para "la mejora de la accesibilidad y la creación de un aparcamiento seguro para bicicletas en paseo de Txaparrene", un proyecto con un presupuesto de 134.942 euros y un plazo estimado de ejecución de tres meses.