Ayuntamiento de San Sebastián se concentra en repulsa por la última agresión machista en la ciudad

SAN SEBASTIÁN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián se ha concentrado este lunes en los jardines de Alderdi Eder de San Sebastián en repulsa por la última agresión machista registrada el pasado jueves en la ciudad.

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, que dejará el cargo el próximo día 16 de octubre, ha encabezado esta concentración silenciosa que se ha desarrollado a mediodía con el lema 'Contra las agresiones sexistas' en una pancarta.

La Ertzaintza detuvo el jueves de la semana pasada a un hombre tras quebrantar una orden judicial de alejamiento y agredir a su expareja en el domicilio de la víctima.

En declaraciones a los medios, Goia ha señalado que tras la citada agresión "la Junta de Portavoces aprobó, como es habitual, por unanimidad una declaración en la que muestra su más rotundo rechazo a estos hechos y su solidaridad con la víctima".

A ello, ha añadido que, además, en el texto aprobado el Consistorio deja "a las claras que en el camino a la igualdad que todos deseamos uno de los primeros peldaños que no hemos superado es el de la seguridad".