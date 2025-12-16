Ayuntamiento de San Sebastián y Gobierno Vasco acuerdan un protocolo para hacer vivienda pública en la ciudad

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti - AYUNTAMIENTO DONOSTIA

SAN SEBASTIÁN, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián y el Gobierno Vasco han acordado un protocolo de actuación para la promoción de viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales en la capital guipuzcoana. El Consistorio donostiarra cederá de manera gratuita las parcelas edificables y Ejecutivo autonómico asumirá los gastos de las promociones, concretadas en convenios que recogerán fechas y garantías presupuestarias.

El objetivo del protocolo es fijar unas bases que puedan servir para planificar, promover e intervenir conjuntamente en el futuro desarrollo de vivienda de protección pública y alojamientos dotacionales en la ciudad de San Sebastián, según ha explicado el alcalde, Jon Insausti, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local.

El protocolo recoge la intención del Ayuntamiento de ceder al Gobierno Vasco, de forma gratuita, parcelas susceptibles de albergar viviendas de protección pública y/o alojamientos dotacionales. Asimismo, el Gobierno Vasco manifiesta su disposición a aceptar dichas parcelas con el objetivo de facilitar su pronta promoción en régimen de arrendamiento protegido, una vez formalizada su cesión.

ARRAIGO EN DONOSTIA

Ambas partes manifiestan su voluntad de suscribir convenios de colaboración específicos para cada uno de los ámbitos o parcelas que pudieran acordarse. Esos convenios tendrán unas bases o criterios.

Así, el Ayuntamiento transmitirá de manera gratuita y en documento público al Gobierno Vasco el pleno dominio de las parcelas edificables, para la construcción de viviendas de protección pública o alojamientos dotacionales.

El Ejecutivo autonómico, bajo la modalidad de arrendamiento permanente, se encargará de promover, ejecutar y gestionar las viviendas de protección pública o alojamientos dotacionales en régimen de alquiler que pudieran desarrollarse en las parcelas que le sean puestas a disposición y correrán a su cargo los gastos inherentes a la promoción (proyectos, licencias, obras).

Los convenios específicos recogerán los plazos máximos para el inicio de las obras, así como los mecanismos que permitan garantizar la existencia de recursos presupuestarios suficientes para su ejecución.

Asimismo, el Ayuntamiento tramitará, "con la mayor urgencia y diligencia posible", la concesión de las autorizaciones administrativas de los proyectos de obras de edificación.

En los convenios se recogerá que las personas adjudicatarias acrediten una antigüedad mínima de empadronamiento en San Sebastián de tres años ininterrumpidamente o de cinco años completos de los últimos diez.

Además, las dos instituciones han acordado la constitución de una comisión mixta de seguimiento de este protocolo, integrada por tres representantes de cada parte.

"MARCAR RITMO"

Insausti ha señalado que con este protocolo han querido "marcar ritmo y acelerar las cosas" y ha explicado que han identificado las parcelas que tienen en la ciudad, "aquellas en las que se puede construir, se puede promocionar vivienda, y nos da un marco aproximadamente de unas 10.000 viviendas, que no está nada mal".

En ese sentido, ha incidido en que con todo ello se van a beneficiar "las personas que han estado y están viviendo en Donostia, aquellas que llevan empadronadas por lo menos tres años en la ciudad".

El alcalde ha apuntado que también se contempla a aquellas personas que "en un periodo de diez años han estado por lo menos cinco viviendo también en la ciudad, porque tal vez ahora no estén viviendo aquí porque hayan tenido que buscar una alternativa de alojamiento en otro municipio del entorno, por ejemplo, pero también tienen, por supuesto, el derecho y las oportunidades para volver a su ciudad".

"Se trata de un protocolo de acción que lo que hace es marcar que la vivienda es una prioridad en esta ciudad, que busca alianzas para ser más fuertes y más eficientes porque sabemos que cuatro manos construyen más que dos y además que intenta ser audaz, que quiere ser rápido, que quiere marcar un ritmo y dejar una impronta para responder a una necesidad de la actualidad", ha sostenido.

Insausti ha indicado que no todas las parcelas están en los mismos entornos, ya que "algunas responden a nuevas zonas a construir como puede ser los cuarteles de Loiola o a Auditz Akular, y otras pueden ser entornos que ya están en en barrios que hablan más de regeneración urbana, como por ejemplo la playa de vías de Easo".

"Se intentará en cada parcela poner un calendario, vamos a hablar de tiempos, creo que es importante tampoco generar falsas expectativas y que se queden parcelas sin construir durante años y por otra parte se analiza también evidentemente la viabilidad económica de cada operación", ha asegurado.