El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprueba una aportación de 130.000 euros a la Fundación Artium

Museo Artium - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado la aportación anual del Ayuntamiento a la Fundación Artium correspondiente al ejercicio 2026, contribución que asciende a 130.000 euros y que permitirá seguir respaldando la actividad del Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, una de las principales referencias culturales de la ciudad.

La Fundación Artium, de la que el Ayuntamiento es patrono junto a otras instituciones públicas y entidades privadas, tiene entre sus funciones la conservación de los bienes de valor cultural del museo, el impulso del conocimiento, la difusión del patrimonio artístico y la promoción de la cultura en general.

La concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, ha destacado la importancia de mantener el apoyo institucional a una entidad que desempeña un papel fundamental en la vida cultural de Vitoria-Gasteiz.

"Artium es una de las principales referencias culturales de nuestra ciudad y un agente imprescindible para la difusión del arte contemporáneo. Con esta aportación, reafirmamos nuestro compromiso con una institución que contribuye a proyectar Vitoria-Gasteiz y a acercar la cultura a toda la ciudadanía", ha señalado.

La edil ha puesto en valor, además, la labor que desarrolla la Fundación más allá de la gestión de su colección artística. "Artium realiza un trabajo fundamental en la conservación y difusión del patrimonio cultural, en la generación de conocimiento y en el impulso de propuestas que enriquecen la vida cultural de la ciudad", ha dicho.

"Su actividad contribuye a consolidar a Vitoria-Gasteiz como una ciudad comprometida con la cultura, la creatividad y el acceso al conocimiento", ha añadido.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado un convenio con el club Araski por 130.000 euros, para el fomento del baloncesto femenino.