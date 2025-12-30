El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprueba el expediente de contratación de las obras de la glorieta de Los Huetos

El presupuesto de la obra asciende a 695.679,24 euros - A.V.

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado el expediente de contratación de las obras de construcción de una nueva glorieta en la intersección de la Avenida de Los Huetos con la calle Bekolarra, una actuación estratégica para mejorar la movilidad, la seguridad vial y la fluidez del tráfico en el entorno norte de la fábrica de Mercedes-Benz.

El presupuesto de la obra asciende a 695.679,24 euros. De este importe, el 60% será financiado por Mercedes-Benz, con una aportación de 417.407 euros, mientras que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz asumirá el 40% restante, 278.271 euros, en el marco del convenio de colaboración firmado entre ambas partes para la mejora de la movilidad y el espacio público en el entorno de la factoría.

La actuación contempla la construcción de una glorieta de 35 metros de diámetro en la Avenida de Los Huetos, en su intersección con la calle Bekolarra. La nueva rotonda contará con dos carriles de entrada y salida por sentido en la Avenida de Los Huetos y un carril por sentido en la calle Bekolarra.

El proyecto incluye también la ejecución de un paso peatonal elevado para reforzar la seguridad de las personas viandantes, la reordenación del resto de pasos peatonales existentes y la renovación de los espacios verdes del entorno.

Esta intervención permitirá reorganizar de forma más eficiente los flujos de tráfico pesado asociados a la actividad industrial. En la actualidad, la mayoría de los camiones acceden y salen de la fábrica por la calle Las Arenas, lo que genera una elevada carga de tráfico y episodios de congestión. Con la nueva glorieta, parte de ese tráfico podrá salir directamente hacia el exterior de la ciudad por la Avenida de Los Huetos, evitando recorridos innecesarios en dirección al centro urbano.

De este modo, se reducirá la presión de tráfico pesado tanto en la rotonda situada en la confluencia de Urartea, Bremen, Huetos y Antonio Machado como en la propia calle Las Arenas, mejorando la fluidez de la circulación, disminuyendo los puntos de conflicto y aumentando la seguridad vial.

La actuación en la Avenida de Los Huetos está recogida en el Plan de Movilidad a Polígonos Industriales y ha sido valorada positivamente por la Mesa de Industria. Esta obra constituye la primera de las dos actuaciones previstas en el convenio con Mercedes-Benz, que contempla también la construcción de una segunda glorieta en la calle Las Arenas.