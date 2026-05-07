El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lanza la campaña 'Mantén viva la ciudad. Trae un comercio al mundo'

Presentación de la campaña comercial - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha lanzado la campaña 'Mantén viva la ciudad. Trae un comercio al mundo', con la que quiere incentivar el emprendimiento en el sector comercial en la capital alavesa y "visibilizar y poner en valor proyectos inspiradores puestos en marcha en el sector del comercio minorista, de forma que se trasmitan valores atractivos e ilusionantes".

En la rueda de prensa de presentación de la misma han participado la concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, María Nanclares, así como Violeta Saldaña, responsable de Floristería Munain, y Tycho Vandenbergh, responsable de Corre 34.

Nanclares ha señalado el objetivo de "poner el foco en los factores positivos del emprendimiento comercial, de forma que mejore el atractivo del mismo como opción laboral para las nuevas generaciones".

En la campaña han participado con sus testimonios ocho comerciantes, que han contado su experiencia y motivación. Personas que han emprendido de diversas maneras y que por encima de todo ponen en valor su trabajo y su profesión, ser comerciante.

Además de Violeta Saldaña, de Floristería Munain, y Tycho Vandenbergh y Arantza Susunaga, de Corre 34, han colaborado con el Ayuntamiento Arantxazu Moya Rodríguez, de Caravana del Surf, Eneko Madinabeitia, de Hipsteria, Younes Chmalí Mahdare, de Zubi, Elena Entrialgo, de Ibarrondo, Nuria y Josune Díaz Irigoyen, de Ondea Moda, y Beñat Razkin, de Unzalu.

Tycho Vandenbergh ha narrado su experiencia al frente de su comercio, Corre 34, especializado en productos gourmet, y Violeta Saldaña ha explicado cómo ha llevado a cabo el proceso de relevo de la Floristería Munain, de la que ahora es responsable.

Esta acción se enmarca en el 'Plan de Relevo Generacional' de Vitoria-Gasteiz, que incluye otras dos acciones que el Consistorio ha puesto en marcha gracias al apoyo del grupo municipal EH Bildu a los presupuestos municipales.

Primero activó una nueva línea de ayudas al relevo generacional en el comercio, con la que quiere facilitar el camino hacia el emprendimiento comercial. Y ya, recientemente, ha realizado un estudio en el ámbito del relevo en el comercio de Vitoria-Gasteiz para determinar las medidas a desarrollar, para facilitar el mayor número de relevos en el comercio de la ciudad.