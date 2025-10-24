El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz moviliza 6 millones de euros para rehabilitar viviendas y edificios residenciales

El Consistorio ha constatado un importante incremento en el número de solicitudes de ayudas - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado la movilización de seis millones de euros en los dos próximos años para la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales, así como para la realización de mejoras de accesibilidad y eficiencia energética.

La alcaldesa, Maider Etxebarria, ha explicado que se ha constatado un importante incremento en el número de solicitudes de ayudas para estas obras en los diferentes barrios de la ciudad y también en el Casco Medieval.

Con esa partida de seis millones de euros se da continuidad, durante los ejercicios de 2026 y 2027, a las líneas de ayudas actualmente en vigor destinadas a los diferentes barrios de la ciudad y al Casco Medieval.

En el caso de las ayudas del resto de ciudad, dotadas también durante estos dos años con una partida anual de dos millones de euros, se propone modificar el crédito de compromiso para 2026 y 2027, incrementando el importe de dichos años en un millón de euros y estableciendo un importe de dos millones de euros para cada uno de esos dos años.

Por su parte, en el caso del Casco Medieval se crea un crédito de compromiso por un importe de dos millones de euros, distribuidos en los años 2026 y 2027, correspondiendo un millón por cada ejercicio.