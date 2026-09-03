El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz organiza una gincana para revitalizar el comercio del barrio de Zaramaga - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha organizado una gincana para revitalizar el comercio del barrio de Zaramaga, que se celebrará el próximo 19 de septiembre, y que recorrerá 13 comercios de la zona, según ha anunciado este jueves el consistorio local en una rueda de prensa.

La actividad coincidirá con las fiestas del barrio y 13 comercios participarán en el 'Shopping Escape Zaramaga', un actividad que busca "activar el barrio a través de esta propuesta que conecta ciudadanía, comercio, hostelería, patrimonio y participación", según ha afirmado la concejala de Gobierno abierto y Centros cívicos, Miren Fernández de Landa.

"Esta iniciativa nos permite unir participación, ocio, tecnología y conocimiento del barrio con un objetivo muy claro: generar actividad y poner en valor un tejido comercial que es fundamental para la vida económica, social y vecinal de Zaramaga", ha añadido.

La actividad comenzará a partir de las 10.00 horas en la pérgola del parque infantil de la plaza Amurrio y los equipos dispondrán de 75 minutos para completar el recorrido. Podrán participar grupos de entre dos y seis personas.

Las inscripciones se abrirán este jueves y se podrán realizar a través de la página web de Gasteiz On, pero también se podrán de forma presencial el día de la gincana.

La organización espera que hasta 100 personas participen en el juegoal que podrán acudir mayores de 18 años y los menores a partir de 12 años, acompañados de personas adultas.

ACTIVIDAD DISPONIBLE TODO EL AÑO

El juego se realizará con el soporte de una aplicación móvil, que transportará a los participantes al barrio en 1959 y seguirá la historia de un sereno que ha perdido sus llaves y que no puede terminar la ronda. Los participantes tienen que encontrar su llaves en las calles y a través de pistas recorrerán 13 establecimientos de la zona.

Los establecimientos ofrecen servicios muy variados ya que se incluyen desde peluquerías de animales, negocios de segunda mano, motos, floristerías y restaurantes. Los usuarios deberán utilizar la aplicación debido a que algunas pistas son con realidad virtual.

Los premios se entregarán a las 13.30 horas en la plaza Amurrio, que consistirán en los productos aportados por los establecimientos participantes y Gasteiz On, al equipo que haya completado la gincana en el menor tiempo. Además, se realizará un sorteo de regalos entre las personas participantes que hayan finalizado correctamente el recorrido ese día hasta esa hora.

El recorrido permanecerá disponible gratuitamente durante un año a través de la aplicación móvil, aunque los premios serán únicamente para los que la realicen el día 19 para que cualquiera pueda realizar la experiencia en cualquier momento.

"Este proyecto es la excusa perfecta para acercarse al barrio de Zaramaga desde otras zonas de la ciudad y recorrerlo de otra manera. Porque detrás de cada uno de los establecimientos hay actividad económica, empleo y personas", ha asegurado la gerente de Gasteiz On, Patricia García, entidad encargada de la coordinación técnica.