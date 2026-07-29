Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz refuerza la prevención ante el elevado riesgo de incendios forestales

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VITORIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha reforzado la prevención ante el elevado riesgo de incendios forestales incorporando medidas de planificación, autoprotección y gestión forestal para proteger los 63 concejos del municipio, según ha informado este miércoles la administración local.

En un comunicado ha explicado que han comenzado la evaluación de riesgos de la interfaz urbano-forestal de los 63 concejos y del casco urbano de la capital alavesa.

"Este trabajo permitirá disponer de fichas específicas de análisis y autoprotección adaptadas a cada núcleo de población, mejorando la planificación preventiva y facilitando una respuesta más eficaz ante cualquier emergencia", ha añadido.

"En estos días de mayor riesgo es fundamental evitar cualquier conducta que pueda provocar un incendio y seguir siempre las recomendaciones de los servicios de emergencia", ha avisado al concejala de Zona Rural, Miren Fernández de Landa.

DISPOSITIVO DE PREVENCIÓN

El Consistorio ha redcordado que desde el pasado mes de mayo mantiene operativo el dispositivo especial de prevención y actuación frente a incendios forestales en la zona rural del municipio.

El operativo coordinado entre los servicios de Zona Rural, Montes y Bomberos, tiene como objetivo minimizar riesgos, proteger el entorno natural y reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia. Desde su puesta en marcha, el municipio no ha registrado ningún incendio forestal ni tampoco ningún conato.

Entre las medidas ya desarrolladas destacan el mantenimiento de cortafuegos, la creación y conservación de fajas auxiliares junto a pistas forestales, la reducción del combustible vegetal en zonas agrícolas y distintos trabajos de gestión forestal orientados a minimizar el riesgo de incendios.

El dispositivo ha contado además con la colaboración de 27 agricultores voluntarios distribuidas por diferentes zonas del municipio, que ha sido formados por el Servicio de Bomberos, y cuyos conocimiento del territorio y capacidad de movilización constituyen un "apoyo fundamental" durante los primeros momentos de una emergencia.

Además, durante los timos meses el Consistorio ha actualizado la cartografía de emergencias y revisado los recursos disponibles sobre el terreno, identificando bocas de riego y puntos de agua que pueden resultar útiles para los servicios de extinción. Al mismo tiempo, ha revisado pistas forestales, caminos y accesos para facilitar una intervención rápida y eficaz.